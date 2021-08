Mobilitazione di soccorsi, ieri sera intorno alle 21 a Grimaldi, frazione di Ventimiglia, per una donna che, andata a camminare in montagna da sola, si è persa mentre era su un sentiero ed è finita in un roveto.

La donna, fortunatamente, si trovava in una zona dove c’era copertura per i cellulari e, grazie all’invio ai Vigili del Fuoco della sua posizione con l’applicazione di messaggistica Whatsapp, è riuscita a farsi trovare dagli stessi pompieri e a rientrare a casa.