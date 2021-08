Sanremo: lavori di Amaie nella zona della vecchia stazione, sarà installato un trasformatore per la distribuzione dell’energia elettrica (Foto)

I lavori di Amaie in via Rava

Nella zona della vecchia stazione, in via Adolfo Rava, sorgerà un nuovo prefabbricato di Amaie. In questo giorno sono in corso i primi lavori, poi arriverà il container che sarà installato tra la ex stazione e i vecchi magazzini ferroviari, vicino al prefabbricato per le analisi ambientali della Provincia.

La struttura di Amaie conterrà un trasformatore per la distribuzione dell’energia elettrica, soluzione necessaria per far fronte alla richiesta di nuove utenze in una zona nella quale la forniture rischiano di non essere sufficienti anche per la recente costruzione di nuovi appartamenti. Inoltre il tratto di via Rava ospita spesso manifestazioni come il Luna Park e il Rallye, motivo per il quale può rendersi necessario un punto di fornitura elettrica alternativo ai sistemi precari della vecchia stazione.

Il Comune ha scelto di non sistemare la cabina elettrica di Amaie dentro alla vecchia stazione per non pregiudicare l’eventuale futuro recupero della struttura, del quale si parla da tempo senza, però, riscontri. Quando in futuro la stazione sarà riqualificata, il maxi generatore di Amaie troverà ‘casa’ al suo interno.