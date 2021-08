Lieve incidente in campagna, questa mattina in località Ubaga a Borghetto d’Arroscia nell’entroterra di Imperia. Un uomo di 62 anni è caduto mentre stava lavorando in un appezzamento di terreno, sbattendo la testa.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza, che ha portato l’uomo in ospedale al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.