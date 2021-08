Ventimiglia: giovedì prossimo, spettacolo ‘E quindi uscimmo fjnalmente a rivedere le Stelle’ agli Hanbury

Dopo lo straordinario concerto live di venerdì sera dei Blue Moon, anche il teatro finalmente diventa protagonista a ‘HanburycheSPETTACOLO!’21 Teatro in movimento e Concerti d'estate. Festival di arti varie, giunto quest'anno alla sua settima edizione, che ha in programma due appuntamenti entrambi proposti da LIBER theatrum.

"Innanzitutto - spiegano gli organizzatori - uno spettacolo-reading di parole e musica con il gruppo ‘Baci & Abbracci’ in programma Giovedì 12 Agosto alle ore 21.30 nella sempre suggestiva ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia. Intrigante il titolo scelto dal regista Diego Marangon: ‘E QUINDI USCIMMO FINALMENTE A RIVEDERE LE STELLE’ che, prendendo spunto dall'ultimo verso dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, in realtà vuole trasportare lo spettatore nel mondo letterario, quello dei ‘libri del cuore’ a cui sono più affezionati gli interpreti in scena.

Come in passato saranno ricreate atmosfere indimenticabili e coinvolgenti, grazie anche all'accompagnamento musicale dal vivo del piano di Angelica Murante e il violoncello di Giulio Cozzari.

‘HanburycheSPETTACOLO!’21 proseguirà e si concluderà Sabato 4 settembre sempre alle ore 21.30 con la replica del divertente spettacolo di Liber Theatrum 'Original' ‘COVIDDI TUTTU L'ANNU’ che ha esordito con grande successo Sabato 17 luglio a Perinaldo.

Da non dimenticare, tutti i Mercoledì del mese di Agosto, anche la suggestiva iniziativa de ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’ con appuntamento fissato alle ore 18.00 presso la biglietteria dei Giardini per gli APERITIVI ALL'IMBRUNIRE preceduti da una piccola escursione guidata nel Giardino.

Una eccezionale visita guidata tra i sentieri del Giardino nella luce morbida di fine pomeriggio che terminerà con un aperitivo in riva al mare. Coloro che desidereranno approfondire le loro conoscenze sui fondali marini, i fossili di Capo Mortola, il problema della plastica in mare e i progetti di conservazione in mare e a terra che coinvolgono i Giardini Hanbury, troveranno una persona competente che illustrerà questi argomenti e un monitor che trasmetterà immagini dedicate ai temi trattati.

Tali appuntamenti sono previsti SOLO CON PRENOTAZIONE essendo richiesto un numero minimo di partecipanti al costo di EURO 20 INFO: tel. 0184 229507 - email: info@cooperativa-omnia.com.

Oltre alla consueta ospitalità offerta dall’Università degli Studi di Genova e al naturale supporto logistico dei Giardini Hanbury, anche quest'anno a ‘HanburycheSPETTACOLO!’21 è stato garantito il patrocinio del Comune di Ventimiglia e il costante sostegno di Coop Liguria. Confermato anche il supporto specifico come partner mediatico di Radio Nizza (la radio ufficiale della Camera di Commercio italiana a Nizza, dedicata in particolare a tutti gli italiani che vivono e si trovano per turismo in Costa Azzurra). La grande novità di questa nuova edizione è invece la sinergia, a livello organizzativo, con PRIMAQUINTA, la realtà artistica teatrale siciliana che fa capo all'attore e regista Aldo Rapè, con cui LIBER theatrum da qualche anno collabora e produce spettacoli teatrali ed eventi vari.

Si rammenta la possibilità di pagare l'entrata per lo spettacolo, all'ingresso dei Giardini, solo in contanti: € 12,00 intero, € 10,00 ridotto per minori da 6 a 14 anni e soci COOP. Gratuito per minori di anni sei. E' gradita la prenotazione".

Info: cell. 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com