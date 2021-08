Sanremo: nella fotogallery firmata Giulia Russello le emozioni della 'prima' di Rock in the Casbah Summer

La fotogallery firmata Giulia Russello racconta alla perfezione le emozioni che ieri sera Rock in the Casbah ha portato nel cuore della città. La storica rassegna, giunta quest'anno alla 22ª edizione, ha abbandonato momentaneamente la propria 'casa' in piazza San Costanzo per rispettare le norme vigenti e riproporsi in piazza Borea d'Olmo, a due passi dall'Ariston.

L'obiettivo di Giulia Russo ci ripropone oggi le immagini più suggestive della prima serata che ha visto sul palco Pepè, Filodiretto e The Steve Foglia Society.

Questa sera si replica con il secondo appuntamento di Rock in the Casbah Summer.



Sul palco, dalle 21.30, saliranno: Nicholas' Groowers, Ayahuasca Family e Berben Band.

Per prenotazioni cliccare QUI.