Sanremo: martedì prossimo, 'La Notte delle Stelle e della Moda è al Tiki Beach'

Grande evento di moda al Tiki Beach di Sanremo martedì prossimo, 10 agosto, dalle ore 20.00, ‘Sfilata Sotto le Stelle’ per festeggiare la serata di San Lorenzo sotto le Stelle.



La spiaggia al calare del sole si trasformerà magicamente in un ‘aperi-fashion show’ grazie alla collaborazione con Vincenzo Basile di Basile Lady di Corso Matuzia e Hype Sanremo che presenteranno le ultime novità della moda coordinati da Alessabndro Eneide. Happy music con DJ Vevo. Le acconciature saranno di Flavio Hair fashion. Presenterà la serata Luca Brasil.

“Vi accoglieranno Gessika, Raffaele e il loro Staff – spiegano gli organizzatori - in una splendida location caratterizzata da Totem colorati in pieno stile Tiki che vi proietteranno su di un isola caraibica per il vostro after dinner”.