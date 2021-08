Sanremo: da San Costanzo a piazza Borea d'Olmo, Rock in the Casbah porta emozioni nel cuore della città. Buona la prima (Fotogallery)

In sede di presentazione si era detto che per Rock in the Casbah non sarebbe cambiato lo spirito nonostante l'obbligato cambio di location da San Costanzo a piazza Borea d'Olmo. Ieri la prima serata dell'edizione 2021 non ha deluso le attese.

La platea seduta non è propriamente nelle corde della manifestazione, ma dopo 22 anni Rock in the Casbah dimostra di sapersi adattare e abbracciare così anche un pubblico diverso in una piazza diversa. Ed è stata anche l'occasione per avvicinare alla Casbah chi, forse, fino a oggi ancora non si era spinto a San Costanzo negli anni d'oro.

La seconda edizione lontana da 'casa' è stata aperta dal delicato tocco cantautorale di Pepè, 'figlio' della Casbah come i Filodiretto che hanno proseguito nella serata portando sul palco il loro mix di ritmo e parole che lasciano il segno.

A chiudere la prima serata Steve Foglia con la sua Society. Nome cardine della scena rock locale, Foglia ha portato in piazza Borea d'Olmo il suo nuovo progetto con tanto di singolo 'Life is a game' uscito proprio il giorno prima dell'esibizione.

Questa sera si replica con il secondo appuntamento di Rock in the Casbah Summer. Sul palco, dalle 21.30, saliranno: Nicholas' Groowers, Ayahuasca Family e Berben Band.

