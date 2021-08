Santo Stefano al Mare: da questa sera a sabato in piazza Baden Powell protagonista la musica jazz

Questa sera, domani e sabato il jazz arriva a Santo Stefano al Mare per una tre giorni all’insegna della musica. La rassegna, curata da Paolo D’Aloisio in collaborazione con il comune, già alla sua prima edizione vede protagonisti jazzisti del territorio e di fama internazionale che racconteranno, ognuno in modo personale, cosa voglia dire il jazz.

Nel suggestivo scorcio di Santo Stefano si alterneranno note, storie e vite tutte da ascoltare: un incontro sul palco tra artisti è sempre una scoperta, per il pubblico e per gli artisti stessi.

Dall’insolita formazione bass-less nasce il trio “Irsu Project”, che troveremo sul palco stasera: un sound originale, che affonda le sue radici nel jazz contemporaneo, passando per i colori della musica Pop di oggi. La band è composta dal chitarrista Dario Spezia, band leader e principale compositore dei brani, ed è completata da Paolo D'Aloisio al sax e Alessandro Ferrari alla batteria. Una delle caratteristica della formazione è l'assenza del basso, sopperita dall'utilizzo sapiente della chitarra, aiutata anche dalla tecnologia.

Un organico ligure attivo sulla scena musicale da oltre dieci anni, sarà presente con la sua musica domani: “Um a Zero Trio”, formazione composta da: Valbilene Coutinho voce e percussioni, Riccardo Anfosso chitarre, Enzo Cioffi batteria e percussioni. Alla cantante madre lingua si sono aggiunti due musicisti amanti da sempre delle composizioni ed atmosfere brasiliane.

Infine sabato sarà la serata di “Un te’ per tre”, un gruppo inedito, creato per l'occasione dall'acclamato contrabbassista di fama internazionale Rosario Bonaccorso. La libertà di questa formazione in trio è un terreno ideale, che consente ai tre artisti di elaborare le proprie improvvisazioni intorno a brani originali o ispirandosi ai grandi della storia del Jazz. Insieme a Rosario Bonaccorso, il sassofonista di livello mondiale Emanuele Cisi e d Eleonora Strino, nuova rising star della chitarra jazz italiana.

Santo Stefano sceglie il jazz per trasmettere emozioni, musica e storia. Appuntamento in piazza Baden Powell alle 21.30, ingresso libero.