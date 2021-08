Riva Ligure: Raffaella Fenoglio e Roberta Schira protagoniste del prossimo incontro della rassegna Sale in Zucca

Prosegue la rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem. Per tutta l’estate saranno proposti a turisti e residenti incontri per discutere e stare insieme con importanti autori nazionali e locali.

Giovedì 5 agosto un doppio appuntamento con “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare

“Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio

Dal connubio tra saperi e sapori antichi, tra saggezza ed esperienza, le parole fanno da ponte per compiere la magia dei gesti. In un mondo che va sempre di fretta e dove la bellezza delle parole sta svanendo l’autrice propone un processo di recupero culturale. Ed insieme un invito a sperimentare nuovi ingredienti e ricette.





“I Nuovi Onnivori” di Roberta Schira

In un mondo diviso tra un’umanità carnivora, ottusamente ottimista, senza alcun rispetto per gli animali e per il pianeta, e un’umanità catastrofista, che annovera fondamentalisti del «no carne», attivisti vegani e ambientalisti aggressivi, Roberta Schira spiega come mettere d’accordo onnivori e vegani con un’alimentazione etica e tollerante, che combini allevamento sostenibile e profitto, piacere della tavola e impatto ambientale zero.

Questi gli altri incontri in programma per il mese di agosto:

- 5 agosto giovedì

- 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.