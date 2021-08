Imperia: nuove disposizioni anti Covid, il Coro Mongioje costretto ad annullare il concerto di domenica

Tra questi era in calendario una esibizione, ormai tradizionale nell'estate musicale imperiese, al Monte Calvario, stupendo luogo sia dal punto di vista paesaggistico, sia da quello musicale e teatrale, sul prato antistante il Santuario di Santa Croce.

E' doveroso, purtroppo, usare un verbo al passato perchè il Coro si trova nella necessità di posticipare la data del concerto, già fissato per domenica, a causa delle nuove disposizioni governative in materia di eventi che prevedono l'afflusso di pubblico, anche in luoghi all'aperto.

"In attesa di conoscere tali nuove indicazioni e le non facili incombenze che esse richiederanno di essere espletate - evidenzia la direzione del coro - il concerto viene rinviato a data da destinarsi. Scusandoci per il contrattempo siamo fiduciosi di poter incontrare il nostro affezionato pubblico quanto prima".