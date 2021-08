Bordighera: nel weekend, appuntamento con le passeggiate teatrali 'Teatro x Monet - Passaggi Illustri'

Sabato 7 e domenica 8 agosto: all'insegna di un grande successo, ultimo weekend e appuntamenti per le passeggiate teatrali "teatro x Monet - Passaggi Illustri" a Bordighera. Un affascinante viaggio per conoscere da vicino le bellezze e la storia di personaggi che l'hanno abitata, tra giardini, ville e vicoli, con l'interpretazione di valenti attori in costume, la regia di Silvia Villa e la produzione di Fulvia Roggero del Teatro delle Dieci. Una formula immersiva, piacevole, culturale che conduce il pubblico alla scoperta di luoghi incantevoli come le spettacolari Villa Etelinda e Villa Garnier, l'Atelier Pompeo Mariani Casa d'Artista, oltre a tutte le suggestioni del paese alto. Orari partenze: 18.30 -19.30 Prenotazioni iat bordighera: 0184-262882 iat@bordighera.it