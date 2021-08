Vallecrosia: ritorna quest'anno la 'Fiaccolata sul mare' in ricordo delle vittime del Covid

Dopo i consensi dell'anno scorso ritorna quest'anno, approvata dall'amministrazione, la "Fiaccolata sul mare" proposta dall'associazione Pescatori Amici del Mare, evento previsto per sabato prossimo sul lungomare G. Marconi di Vallecrosia.

Un anno fa, la toccante manifestazione commemorativa in ricordo delle vittime del Covid, ha suscitato forti emozioni coinvolgendo l'intera comunità e anche le istituzioni presenti, tra cui il Sindaco Armando Biasi e don Mario dell'Istituto Salesiani di Vallecrosia. Si svolgerà tutto esattamente come l'anno passato, per non dimenticare.

Sulla sottile linea d'argento che disegna l'acqua illuminata dal favore della Luna e delle stelle, la fiaccolata ha voluto rappresentare il bagliore di quelle anime che il virus ha tragicamente portato via, e al contempo, la tenacia, il coraggio e la forza di chi, in prima linea, ha affrontato e affronta questo nemico invisibile. Anche quest'anno un momento simbolico di unione e condivisione che ci rende sicuramente più vicini. Da non perdere.