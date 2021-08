Aree protette: vice Presidente Piana “Nuovi interventi col fondo strategico regionale”

“Credo che sia un ottimo risultato l’accoglimento all’unanimità dell’emendamento che ho presentato ieri in Consiglio sulla Legge di stabilità della Regione Liguria per consentire il finanziamento di maggiori risorse che permetteranno di avviare opere importanti di tutela, valorizzazione e promozione sulle aree protette regionali, terrestri e marine, nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale”.

Interviene in questo modo il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana in merito all’approvazione dell’emendamento alla Legge di Stabilità regionale per il progetto di riqualificazione e sostegno delle aree protette. “Ringrazio il presidente della Regione Giovanni Toti – prosegue - per aver accolto questa azione condivisa, che porterà fattivamente al rilancio delle politiche green e al rafforzamento dei sistemi naturali protetti, facendoli rientrare negli interventi sostenuti dal Fondo Strategico Regionale”.