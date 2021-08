Arma di Taggia: in piazza Tiziano Chierotti si gioca a TTX, oggi tappa del "Ping Pong Tour 2021"

Domani farà tappa ad Arma di Taggia il "Ping Pong Tour 2021 ... a TTX experience #RESTART#". Dalle 15, otto tavoli da gioco verranno montati in piazza Tiziano Chierotti e saranno a disposizione di chi vorrà provare a giocare a TTX, sperimentando le racchette in legno e le palline più grandi e pesanti di quelle da tennistavolo.



L'appuntamento di Arma arriva a pochi giorni dalla decima tappa, che si è svolta a Reggio Calabria. il "Ping Pong Tour 2021" coinvolge 14 Regioni, è realizzato con il patrocinio del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di Sport e Salute Spa, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Fondazione Sport City, con i partner commerciali Decathlon e Luanvi, il Charity Partner Play for Change e i Media Partner Corriere dello Sport, Tuttosport e la piattaforma Ogni Sport Oltre (OSO).



Una manifestazione quella in programma domani curata dal Tennistavolo Arma di Taggia del presidente Roberto Torgano e del vice Mario Manfrin, con il patrocinio del Comune di Taggia. "Essendo la location sulla passeggiata a mare, è lecito aspettarsi un’affluenza numerosa da parte dei turisti presenti nella località di villeggiatura. - affermano gli organizzatori - Il Torneo ufficiale del TTX inizierà alle 20 e dovrebbe attirare un buon numero di adesioni. Si disputeranno dei gironi di qualificazione, con incontri sulla distanza dei due set su tre, ognuno della durata di due minuti, e il primo classificato di ciascuno sarà ammesso al tabellone a eliminazione diretta. Ci si può iscrivere online a questo LINK".