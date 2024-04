Centinaia di persone richiamate a Ventimiglia per le attività del locale Lions Club

Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e di "Cala del Forte" il Lions Club Ventimiglia ha organizzato una passeggiata/corsa non competitiva sui moli del modernissimo porto presso la Marina San Giuseppe di Ventimiglia.

L'iniziativa, denominata "Infinite Miglia Ventimiglia" si svolgerà domani dalle 10 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19. Per ogni miglio percorso dal partecipante, non importa se a passo da passeggio o di corsa, nell'itinerario tra banchine, panfili e fioriti roseti, gli sponsor dell'iniziativa verseranno due euro. E' la terza edizione organizzata dal Lions Club Ventimiglia.

L'intero incasso sarà devoluto quest'anno dagli organizzatori alla struttura di Arma di Taggia ‘La Casa di Giz’ che si occupa di sostegno ai bambini autistici e ai loro familiari in attività che vengono soprattutto sostenute da service di raccolta fondi dei Lions Club della zona. Più partecipanti ci saranno e più miglia percorreranno, più si riuscirà a sostenere l'iniziativa.

Il Lions Club Ventimiglia, presieduto in questo anno sociale dalla dott.ssa Senia Seno, sodalizio che da 60 anni ha sempre inteso, tra le varie finalità benefiche, promuovere anche il territorio comunale, nel fine settimana del 13 e 14 aprile, aveva pure organizzato in Città l'incontro distrettuale dei soci lions del Basso Piemonte e della Liguria Occidentale denominato Lions Day.

L'iniziativa ha richiamato nella Città Alta circa persone che si sono radunate nel Centro Culturale dell'ex Chiesa di San Francesco, alla presenza del Sindaco Flavio Di Muro, di una rappresentanza della Civica Amministrazione e del Governatore distrettuale Lions Oscar Bielli, hanno potuto poi apprezzare le Chiese, i palazzi e la storia del Centro Storico, assistere alle esibizioni musicali della Fanfara dei Bersaglieri di Asti e gustare i prodotti tipici nel rinfresco organizzato in Piazza San Michele. Moltissimi ‘furesti’, come vengono chiamati dai ventimigliesi le persone che non sono della zona intemelia, che conoscevano al limite solo un poco la città bassa, si sono dovuti ricredere ripartendo alla volta delle loro rispettive località di origine con la consapevolezza dell'importanza storica, culturale e paesaggistica dell'ultimo lembo di Italia prima del confine e con la determinazione a tornarci per un soggiorno.