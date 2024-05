Bordighera, oltre 200 atleti all'International Yoshinryu Judo Cup (Foto)

Oltre 200 atleti hanno partecipato all'International Yoshinryu Judo Cup andato in scena nel fine settimana al Palasport di via Diaz a Bordighera.

Una giornata di sport e divertimento nel corso della quale si sono affrontati atleti di diverse fasce d'età provenienti anche dal Belgio e dalla Francia: Ragazzi (2013-2014), Esordienti A (2012) e Fanciulli (2015-2016).

L'evento è stato organizzato con il patrocinio del comune di Bordighera. "Oltre 200 atleti impegnati in una giornata di sport e divertimento" - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che ha presenziato alla manifestazione insieme al presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti e all'assessore Walter Sorriento - "Desidero ringraziare il maestro Giacomo Bovenzi e tutti i suoi collaboratori per aver organizzato questo bellissimo evento per la nostra città".