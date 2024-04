Sanremo: domenica prossima la presentazione del nuovo libro della scrittrice Elena Esposito

Torna a ‘giocare in casa’ Elena Esposito, autrice del libro ‘Un dono’. Domenica alle 18, alla Libreria Ubik, presenterà la sua ultima opera.

Principali protagonisti del libro Lorenzo, 30 anni, e Marina. Dopo essersi conosciuti non si sono più frequentati per tre anni. Quindi si ritrovano. Lorenzo accusa i postumi di un'infanzia poco felice, condizionata negativamente dalla madre. È ora innamorato di Marina. Farà una scoperta sconvolgente: quella di avere uno straordinario potere occulto... Elena Esposito, sanremese, è alla sua terza esperienza come autrice.

Nel 2018 ha scritto il suo primo libro, “Ritorna a casa”, seguito, nel 2020, da “Seguendo le orme del destino" editi da Leucotea. "Un dono" è stato invece scritto per la Affiori di Roma. "Fin da bambina - rivela - ho sempre coltivato l'hobby della letteratura e della scrittura". Elena si cimenta anche nello yoga, arteterapia, biodanza e meditazione.