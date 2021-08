Santo Stefano al Mare: questa sera il 'Teatro dell'Albero' con ‘A sud dove comincia il sogno’

Questa sera alle 21.30, a Santo Stefano al Mare in piazza Baden Powell, va in scena il ‘Teatro dell'Albero’ con lo spettacolo ‘A sud dove comincia il sogno’. Da un'idea di Cloris Brosca prende il via un recital di poesia e musica con gli attori del Teatro dell'Albero e con il ‘Terra del sol Quartet’.

Le tiepide notti liguri, i nostri cieli punteggiati di luminosissime stelle hanno suggerito l’atmosfera di questo recital dove il sogno, lo stupore, l’incanto, di fronte all’amicizia, alla natura, all’amore, rappresentano il filo rosso che lega tra loro i pensieri poetici di Erri De Luca, Stefano Benni, Eduardo De Filippo, William Shakespeare, Dante Alighieri, ma anche Gianni Rodari, Mariangela Gualtieri, Giacinto Scelsi, Anna Maria Ortese o Bertold Brecht e Nazim Hikmet. Il tutto accompagnato dalle piu’ belle canzoni napoletane con musica dal vivo.