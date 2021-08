Sanremo: domani alle 21 una serata di teatro itinerante con 'PraticaMente perfette – Quando le donne si raccontano'

L’associazione 'La Pigna - L'antico Borgo' organizza per domani sera alle 21, con il sostegno di CNA Imperia e Impresa Donna e la collaborazione della Federazione Italiana Teatro Amatori un evento di teatro itinerante intitolato 'PraticaMente perfette – Quando le donne si raccontano, tra ironia, amore e chissà…', a cura dell’associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga?

La performance, che si snoda tra Piazza Cassini, Via Santo Stefano e l’inizio della Pigna di Sanremo per valorizzarne la bellezza e la suggestione, porta la voce di diverse donne proponendo una riflessione quanto mai attuale sulla condizione femminile nella storia. Si tratta di un atto unico di letture e interventi danzati con la regia e le coreografie di Irene Ciravegna e l’aiuto regia di Paola Paolino. Letture a cura di Paola Paolino, Susy Minutoli, Graziella Ghezzi, Lorella Polli, Michele Marziano, Sara Ogando Dos Santos, Tiziana Minacapilli.

"E’ un progetto molto interessante, promosso dalla nostra Associazione di esercenti –dicono il Presidente ed i Soci del Direttivo de La Pigna – L’antico Borgo- per valorizzare il nostro centro storico e nello stesso tempo per affrontare il tema della condizione delle donne nella storia in modo creativo, con danze e letture dai toni diversi, dal comico al drammatico”.

L’appuntamento è per domani sera alle 21 a Sanremo in Piazza Cassini, nel sagrato della Chiesa di Santo Stefano. Saranno organizzati quindi i gruppi, che seguiranno le postazioni della performance. L’ingresso è gratuito, l’evento si svolge all’aperto.