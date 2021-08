Ventimiglia: migranti scendono da un treno merci, Di Muro "Accade regolarmente, la città è stufa"

Un video che vede scendere da un convoglio merci decine di migranti che, successivamente, si dileguano velocemente e, quindi, si disperdono in città. Lo ha divulgato l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro (Lega) che ha anche sottolineato come, episodi di questo genere, si ripetano quasi giornalmente.

Il video, ripreso da un residente della zona retrostante la stazione, ha nuovamente generato malumore e il parlamentare della Lega è tornato sulle dichiarazioni dei giorni scorsi, relative all’idea del Cpr nella città di confine: “Ho letto qualche contestazione, per lo più da sinistra (che coraggio!) – ha detto Di Muro - alla proposta di aprire un centro per trattenere i migranti arrivati in città. Il video è chiaro e limpido e, con un Cpr a disposizione nelle vicinanze si potrebbero intercettare i migranti al loro arrivo sui binari, accompagnarli direttamente nella struttura per identificarli, trattenerli al suo interno se irregolari o procedere all'analisi della domanda di protezione internazionale. Tutto questo con un controllo sanitario, svolto appunto nel Cpr”.

“Non lo si vuole fare per motivi ideologici? Li avremo in strada – termina Di Muro - senza sapere chi sono e in quali condizioni di salute. E magari la sera qualcuno si prende a botte, ruba o lancia pietre. Direi che i ventimigliesi sono stufi. Chiaramente sto parlando di una misura emergenziale, perché la soluzione più efficace è una e una soltanto: bloccare gli sbarchi come fece Matteo Salvini e nessun altro”.