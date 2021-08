Vallecrosia: donna in bicicletta finisce sotto le ruote di un Tir, in gravi condizioni al 'Santa Corona' di Pietra Ligure (Foto)

Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi verso le 13.30 a Vallecrosia in via Colonnello Aprosio. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, una 46enne di Bordighera, stava viaggiando a bordo di una bicicletta quando, viaggiando verso Ventimiglia, è stata superata da un Tir in corrispondenza di un furgone parcheggiato.

La donna è stata stretta tra il Tir e il furgone ed è finita a terra, incastrata tra i due mezzi. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia. Ha riportato una serie di gravi ferite e una sospetta frattura della gamba destra.

E’ stata soccorsa sul posto e, quindi, portata all’eliporto di Bordighera, da dove verrà trasportata al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure a bordo di ‘Grifo’. Le sue condizioni sono piuttosto serie.