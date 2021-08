Sanremo: una sola cassa aperta su tre e lunghe code alle Poste della Foce, la protesta dei clienti (Foto)

Monta la protesta degli utenti di Poste Italiane dell’ufficio di corso Matuzia a Sanremo. Secondo quanto riferito, infatti, spesso molte casse rimangono chiuse, come questa mattina quando delle 3 presenti, solo 2 erano attive.

“Spesso la coda è addirittura sulla strada – ci hanno detto – e, proprio questa mattina c’erano ben 10 persone in attesa fuori dalla porta, nel rispetto delle normative anti Covid. Abbiamo più volte fatto le nostre rimostranze, visto che siamo costretti ad attendere davvero molto tempo per arrivare in cassa. In inverno stiamo al freddo e in estate si muore dal caldo”.

I clienti dell’ufficio postale della Foce a Sanremo chiedono l’apertura di più casse per sveltire le pratiche da espletare.