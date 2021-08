Sanremo: milite della Croce Rossa in gravi condizioni al 'Santa Corona' dopo un incidente in via Roma

E’ ricoverato in gravi condizioni al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, anche se inizialmente sembrava non fosse critico, il 52enne dipendente della Croce Rossa di Sanremo, A.M., investito da un furgone questa mattina.

L’incidente si è verificato in via Roma poco prima delle 7 e deve ancora essere ricostruito dalle forze dell’ordine. Sembra che il 52enne stesse procedendo a bordo del suo scooter, quando improvvisamente il furgone gli ha tagliato la strada.

L’uomo è stato portato in pronto soccorso a Sanremo in codice giallo di media gravità ma, dopo le prime cure è emerso un quadro clinico decisamente peggiore. E’ stato portato al ‘Santa Corona’, con la sospetta frattura del bacino e di un femore. E’ stato sottoposto ad intervento chirurgico e per lui la prognosi è al momento riservata.