Una donna di 77 anni è caduta dalle scale rimanendo su un pianerottolo in una posizione molto scomoda, oggi pomeriggio in frazione Buggio a Pigna in Val Nervia.

Per il personale medico del 118 e i militi della Croce Azzurra di Vallecrosia è stato difficile rimetterla in sesto e, alla fine è stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità.