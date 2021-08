Ventimiglia: proseguono i lavori di manutenzione urbana dell'amministrazione comunale (foto)

Non vanno in vacanza le opere di manutenzione urbana organizzate nella città di confine, quando siamo ad agosto ormai inoltrato, nel cuore della stagione estiva, con l'intento di offrire una città dall'aspetto pulito e ordinato.

Questa volta è toccato alla zona del mercato al coperto, in pieno centro, frequentatissimo luogo finalizzato agli acquisti per residenti e visitatori, e alla più lontana via del Ricovero a Latte. Gli interventi coordinati e continui in tutte le zone del territorio proseguono sosta.