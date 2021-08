Ventimiglia: danni dall'alluvione dell'ottobre scorso, Confesercenti vicina alle imprese per chiedere i rimborsi

Prosegue l'attività di Confesercenti per assistere le imprese danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 2020 a Ventimiglia. Dopo la prima fase iniziale prosegue l'iter amministrativo per richiedere i primi rimborsi per ogni attività commerciale.

La conferma arriva dal presidente cittadino, Sergio Scibilia, che annuncia l'apertura di uno sportello ad hoc per predisporre i necessari documenti: “Siamo vicini alle imprese e offriamo l'assistenza tecnica ed informativa per redigere le domande di rimborso. Ricordiamo però che possono inoltrare la domanda alla Camera di Commercio competente per territorio, solo le attività che avevano a suo tempo già attestato l'entità dei danni attraverso la compilazione del ‘modello AE’ che potranno ricevere fino a 20mila euro di rimborso”.

Lo sportello Confesercenti sarà operativo presso la nuova sede di Ventimiglia in via Aprosio 14/b (vicino al Commissariato) nei seguenti giorni: giovedì e da lunedì prossimo a giovedì 12 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Il termine massimo per la presentazione dei documenti è il 15 settembre. Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a ventimiglia@catliguria.it.