San Bartolomeo al Mare: raccolta differenziata, domani sera incontro informativo e da lunedì distribuzione dei kit

Appuntamento per domani sera al Centro Sociale Incontro (via Giardini 1° Maggio 7, ore 21) per l'incontro informativo aperto a tutti organizzato da EGEA, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, per spiegare nel dettaglio le modalità di funzionamento del nuovo servizio di raccolta differenziata (Il tuo impegno lascia il segno) che a San Bartolomeo al Mare verrà avviato da fine settembre.

Dopo l'incontro di mercoledì, dal 9 agosto, alla palestra della Scuola media in Piazza ai Caduti, sarà attivo il centro di distribuzione dei kit per la differenziata. Per tutto il mese di agosto (escluse le domeniche e sabato 14), il centro di distribuzione sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14; dal mese di settembre la distribuzione si sposterà presso il Centro Sociale Incontro (via Giardini 1° maggio 7). Le prime due settimane di settembre la distribuzione avrà luogo dal lunedì al venerdì, e successivamente il lunedì, venerdì e sabato sempre dalle 9 alle 14.

Durante la distribuzione saranno operative tre postazioni, di cui almeno una sarà attiva su prenotazione telefonica 800-546-354. Questa postazione sarà aperta anche per gli utenti del Comune Cervo che devono ancora ritirare il kit.

“Insieme alle ditte incaricate - dichiara il Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso - abbiamo cercato di realizzare una distribuzione dei kit il più possibile idonea a tutti gli utenti, sia residenti, che non residenti, che proprietari di seconde case che vengono date in affitto. Ritirare il materiale è infatti molto importante perché a fine settembre partirà il nuovo servizio che richiederà l’utilizzo di sacchetti idonei, di mastelli per le varie tipologie di rifiuti e di una tessera. Inoltre, il nuovo servizio prevede un apposito calendario di ritiro cui gli utenti dovranno adeguarsi e che dovranno seguire dettagliatamente, oltre a nuove modalità di conferimento del verde, agevolazioni per il compostaggio domestico e per i portatori di handicap”.

Tutte queste informazioni, i materiali necessari, le domande per specifici servizi e tutti i dettagli sulla nuova raccolta differenziata saranno ribadite durante la consegna del kit. “Per questo - prosegue Urso - chiediamo a tutta la cittadinanza di andare a ritirare il materiale, senza indugio. Ricordiamo inoltre che chi non potesse ritirare il kit direttamente potrà delegare qualcuno a farlo, esclusivamente con autorizzazione scritta; ovviamente bisognerà presentarsi con un documento d’identità in corso di validità e l’ultima Tari pagata”.

“Siamo convinti - conclude il Sindaco - che questo nuovo servizio di raccolta sia indispensabile, non solo per raggiungere quelle percentuali di raccolta differenziata richieste per legge, ma anche perché il Comune di San Bartolomeo al Mare merita il massimo impegno e disponibilità da parte di tutti”.