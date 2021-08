Rimane bloccata sulla A10 e ha una crisi di panico e pianto: i Carabinieri la aiutano a ritrovare la strada giusta

Una donna, Luisa, ha inviato nei giorni scorso una lettera al Comando Legione Carabinieri Liguria, quale testimonianza di commossa e sincera riconoscenza per l’aiuto che ha ricevuto il 21 luglio scorso, da un equipaggio incontrato sull’Autostrada dei Fiori, tra lo svincolo di Imperia ovest e quello di Arma di Taggia.

Nella missiva Luisa ha evidenziato come, entrando in A10 ha imboccato per sbaglio la via del confine anziché quella per Genova, trovando molte code. Con il traffico fermo la donna è scesa ed ha chiesto informazioni ai militari: “Mi hanno spiegato dell’errore e, risalita in auto sono stata colta da una crisi di pianto, non sapendo cosa fare. I due militari hanno visto quanto accaduto e sono scesi per tranquillizzarmi. Mi hanno detto di seguirli e mi hanno portato fuori al primo casello mentre parlavano con la centrale operativa per spiegare la situazione. Sono uscita e rientrata nella giusta direzione e ho incontrato un’altra pattuglia che mi ha portato al casello giusto. Mi hanno anche rincuorato, facendomi segni di incoraggiamento. Non avrei mai pensato di trovare militari così altruisti e sensibili. Mi hanno dato coraggio. Vorrei segnalare al comando i militari che mi hanno aiutati per la loro bravura, correttezza, altruismo e generosità. Sono angeli e meritano il plauso di tutti”.

Un gesto di commovente umanità, che galvanizza ogni Carabiniere nel quotidiano operare atteso che supportare le persone in difficoltà costituisce la cifra identitaria dell’Arma Benemerita.