Penuria di posteggi liberi ad Arma, la protesta di un cittadino: "Il Comune è sordo alla soluzione proposta di parcheggi per residenti"

"Egregio Direttore,

Nel centro cittadino di Arma, come ogni estate, i ‘foresti’ raggiungono le proprie seconde case e ‘abbandonano’ le proprie auto occupanti preziosi posteggi liberi a discapito dei residenti lavoratori e pendolari. Da tre estati a questa parte ho proposto, tramite pubblicazione sul gruppo Facebook ‘Sei di Arma se…‘, una ragionevole soluzione per risolvere questa stagionale e fastidiosa penuria di posteggi liberi.

La soluzione proposta è la seguente - Riservare parcheggi designati ai soli residenti paganti un abbonamento mensile non superiore ai 30 Euro nelle seguenti aree di parcheggio: ex scuole elementari di via Papa Giovanni XXIII; il piano inferiore della nuova area presso la ‘buca’ del Viale delle Palme; il piccolo parcheggio sul retro delle scuole medie G. Pastonchi; l’intera via A. Doria; l’intera via N. Pesce ed eventuali ulteriori aree considerate importanti dalla cittadinanza.

I residenti paganti avrebbero libero accesso a questi parcheggi non numerati tramite l’esposizione di un apposito cartellino e targa registrata in apposita banca dati per eventuali ulteriori verifiche.

Considerando l’ottima interazione tra l’Amministrazione e i cittadini presenti sul gruppo Facebook menzionato, sfugge alla mia comprensione la totale sordità della prima alla mia proposta, nata sulla base di analoghi e remunerativi esempi virtuosi applicati in altre città liguri, soprattutto nelle province di Levante, e a Ponente nella vicina Costa Azzurra.

Esacerbato da questa situazione, spero che con la presente lettera aperta la mia soluzione possa ricevere l’attenzione, l’accoglienza e l’applicazione che merita. In caso contrario, mi attiverò per avviare una petizione e infine fondare un comitato spontaneo che possa insistere puntualmente sulla questione fino a quando la soluzione proposta non verrà finalmente accolta e messa in pratica.

David Tinius Rossi”.