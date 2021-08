Imperia: da mercoledì prossimo l'Auser Filo d'Argento di Imperia riprende le attività pomeridiane

L'Auser Filo d'Argento di Imperia riprende le attività pomeridiane.



“Infatti al mattino non siamo mai stati chiusi – spiega Matteo Lanteri -, in questi mesi terribili abbiamo sempre presidiato il numero verde 800 99 59 88, fornendo alle persone fragili e sole un punto di riferimento per compagnia telefonica, consegna della spesa, trasporto sociale. Migliorata la situazione e nello stretto rispetto delle regole, siamo in grado di riaprire. Pertanto ogni mercoledì pomeriggio avrà luogo un evento: abbiamo cominciato con la tombola, mercoledì 4 agosto prossimo alle ore 16.00 proietteremo il filmato del Concerto del Gruppo di suono e canto svoltosi in Piazzetta dell'Olmo nel 1997. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del ‘Patto di Sussidiarietà Progetto Anziani benessere in Liguria’ proposto dalla Regione Liguria e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sarà un'occasione per commemorare degli Amici volontari, che ci hanno lasciato in tempi più recenti o più lontani. Un modo per ricordarli e ringraziarli del grande contributo da Loro dato al Filo d'argento.

Il locale è climatizzato, viene giornalmente sottoposto a preventiva disinfezione.

L’accesso sarà consentito a tutti coloro in possesso della certificazione della avvenuta vaccinazione, fino ad un massimo di 20 persone.

Per prenotarsi telefonare al 0183 297148 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00).