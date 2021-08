Forte mareggiata di Libeccio: surfisti in massa ai 'Tre Ponti' e nessun danno sulla costa e ai porti (Foto)

Mare agitato per tutto il pomeriggio nell’estremo ponente ligure, come da previsioni. Una mareggiata da Libeccio si è abbattuta sulla costa, per fortuna senza provocare danni.

Il vento che si è alzato nel primo pomeriggio ha spazzato via l’intera provincia, provocando qualche danno e la caduta di un albero nell’entroterra di Imperia.

I più felici delle alte onde sono stati i surfisti, che si sono esibiti di fronte ai ‘Tre Ponti’. Al momento nessun problema nei porti mentre in molti, da riva, hanno immortalato le onde che infrangevano sugli scogli.

(Foto di Tonino Bonomo)