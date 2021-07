Riva Ligure: grande successo per Laura Calosso e Giorgia Wurth ospiti della rassegna Sale in Zucca (Foto)

Prosegue con successo la rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure, che ha proposto ieri sera una serata con due bravissime scrittrici, che hanno affascinato ed emozionato il pubblico numeroso che le ha lungamente applaudite.

Con la conduzione del giornalista Claudio Porchia sono stati presentati i libri “Io, Lui e altri effetti collaterali“di Giorgia Wurth e “Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso, Due storie all’apparenza molto diverse, ma con molti punti in comune. Protagoniste dei due romanzi sono due donne Vera e Elena, due storie che portano ad una riflessione su temi importanti e profondi: l’amore, il rapporto con gli altri, la sostenibilità del pianeta minacciata dalle mafie della sabbia. Romanzi scritti in modo semplice, ma incisivo dove le donne protagoniste vivono paure, emozioni e ansie e affrontano problemi complessi e poco conosciuti. I racconti delle due autrici, sollecitate dalle domande del conduttore hanno emozionato, a volte commosso e fatto sorridere il pubblico, che ha seguito con grande attenzione ed è intervenuto al termine ponendo domande e facendo i complimenti.

L’evento è stato inserito nel programma di eventi per festeggiare i venti anni della storica testata online “Sanremonews”.

La rassegna Sale in Zucca prosegue il prossimo 5 agosto con “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare

Il programma per il mese di agosto prevede i seguenti incontri:

- 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi

- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi

- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino