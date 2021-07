Sanremo: 500 vaccini somministrati ieri sera al Palafiori e stasera si ripete la 'Open night' a Imperia

Dopo un lunedì sera ‘tranquillo’ a Camporosso, ieri è tornata una notte ‘calda’ per le vaccinazioni in provincia di Imperia. Sono infatti state 500 le persone (1ª dose 450 - 2ª dose 50), che sono riuscite a farsi inoculare la dose, prima o seconda, al Palafiori di Sanremo, preso letteralmente d’assalto già un’ora prima dell’apertura delle porte.

E’ stata una serata che è andata oltre l’orario delle 22, per poter somministrare i vaccini a quante più persone possibile e i medici e operatori di Asl 1 sono andati oltre le 400 dosi che erano state previste. Un effetto ‘Green pass’ che si sta confermando sera dopo sera nelle cosiddette ‘Open night’ allestite dalle diverse Asl della nostra regione.

Dopo i circa 1.500 vaccini della scorsa settimana e con la chiusura di stasera a Imperia, si va verso i 1.200 di questa a conferma che gli annunci prima e l’ufficializzazione poi dal Governo, hanno scatenato la corsa al vaccino, ovviamente per ottenere il ‘Green pass’, senza il quale dal 5 agosto potranno esserci diverse restrizioni, tra locali e altre attività di vario genere.

Da non dimenticare che, chi volesse evitare le code delle ‘Open night’ può sempre e comunque effettuare le prenotazioni classiche all’Asl, come avvenuto per chi (rispettando la calendarizzazione prevista per età) ha già fatto regolarmente il vaccino nei mesi scorsi. Rimane inoltre la possibilità di farlo anche nelle farmacie.