Imperia: atletica, Chiara Smeraldo convocata per i Campionati Mondiali Juniores di Nairobi

Chiara Smeraldo, campionessa della Maurina Olio Carli e portacolori della Nazionale italiana, è stata convocata per i Campionati Mondiali Juniores di Nairobi, in programma dal 17 al 22 agosto.



"E' la più forte atleta di sempre nella Maurina Olio Carli. Ha centrato l'obiettivo massimo. Non ci sono parole da aggiungere dopo una soddisfazione così grande. Auguri a lei, a tutti i convocati, al papà allenatore Paolo e a tutta la sua famiglia che possano gioire di questa grande occasione" - fanno sapere dalla società imperiese.