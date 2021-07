Imperia: bocciatura varianti pista ciclabile, il PD "Il matrimonio tra una ciclo-pedonale e una viabilità alternativa non s'ha da fare"

“Nel caso in cui la macchina della propaganda comunale fosse troppo impegnata a divulgare monopattini, moletti, rattoppi d'asfalti e sirene vogliamo renderci collaborativi e comunicare alla cittadinanza tutta che la pista ciclabile resterà tale, così come l’avevamo immaginata noi, come da ultima decisione della Regione che ha bocciato le varianti al progetto della nuova pista ciclabile”.

Interviene polemicamente in questo modo il Partito Democratico di Imperia, in merito alla bocciatura della Regione Liguria delle varianti progettate dall'Amministrazione comunale.

“Il matrimonio tra una ciclo-pedonale e una viabilità alternativa non s'ha da fare – termina il PD - così come il bus di cristallo e i parcheggi nella zona della Galeazza, con buona pace della maggioranza. Solo questo ci preme sottolineare. Che lo avevamo detto, che quando parliamo non abbaiamo alla luna e che sulla ciclabile abbiamo sempre avuto una e una sola idea, già si sa da tempo, dal tempo in cui l'abbiamo pensata, voluta e resa realizzabile nel reperimento dei fondi”.