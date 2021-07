Sanremo: venerdì al Forte di Santa Tecla Marina Moretti presenterà il suo ultimo libro

Continuano al Forte Santa Tecla gli incontri legati alla mostra #turismoasanremo, visitabile fino al 31 agosto. Il terzo appuntamento è dedicato a Sanremo e al legame con la comunità russa, una lunga frequentazione che inizia a fine Ottocento e che continua ancora oggi. Un incontro fortunato e determinante per gli sviluppi del turismo. Marina Moretti, autrice del volume “I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento” (scritto insieme a Piero Cazzola e Michail Talalay) presenta la nuova edizione, corredata da un ricco apparato di fotografie d’epoca e ampliata nei contenuti. Il libro, in versione bilingue, offre una descrizione accurata del rapporto tra Russi, Sanremo e la Riviera di Ponente. Marina Moretti è studiosa della storia di Sanremo, con particolare riferimento alla storia della comunità Russa.

Venerdì incontro con Marina Moretti, che ci porterà nel cuore del “fortunato incontro” dei Russi con Sanremo, attraverso il libro I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento. Il volume verrà presentato al pubblico dialogando con la storica dell’arte Silvia Salvini, che studia da anni la presenza turistica internazionale a Sanremo nel periodo della Belle Époque.

La serata sarà l’occasione per un approfondimento anche con Silvia Salvini, storica dell’arte che da anni si occupa della frequentazione internazionale di Sanremo nel periodo della Belle Époque. In quest’ambito si inseriscono le sue ricerche sul cimitero monumentale della Foce importante per gli aspetti artistici e per le testimonianze sulla comunità internazionale residente in città.