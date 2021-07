Riva Ligure: oggi pomeriggio, presentazione campagna scavi 2021 e open day sito archeologico di Capo Don

Come di consuetudine, al termine di ogni campagna scavi a Riva Ligure, oggi pomeriggio alle ore 17.00 in Via Aurelia km 663 si aprirà lo scavo a visite da parte del pubblico per mostrare il sito archeologico di Capo Don e le scoperte della campagna 2021.

Questa sera alle 21.15 in Piazza Matteotti, come da programma del calendario manifestazioni del Comune di Riva Ligure, i responsabili dello staff di scavo Michela Flavia Colella, Ilenia Gentile, Giorgia Moscato, Alessio Paonessa illustreranno le indagini 2021 con proiezione di immagini e video.

Data la giornata "Open Day" dedicata agli scavi, il SEM (Spazio Espositivo Multimediale) di Riva Ligure sarà aperto eccezionalmente dalle 14.30 alle 16.00: molto consigliato un passaggio al museo prima della visita sullo scavo guidati da Silvia Papalia.