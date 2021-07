Imperia: venerdì live della Combricola del Blasco, "Primo concerto della band"

Non poteva mancare il Circolo Borgo Fondura di Imperia in questa calda estate. Venerdì 30 luglio al Campo dei Padri Giuseppini di Imperia appuntamento con il live della Combricola del Blasco performing Vasco Rossi.

"Primo concerto imperiese da inizio del Covid, tutte le norme prescritte saranno rigorosamente rispettate e per questo gli ingressi saranno gestiti a partire dalle ore 20, evitando così assembramenti. La prenotazione è obbligatoria. Costo biglietto con consumazione euro 10. - fanno sapere gli organizzatori - Sul campo nell’area Concerto due punti Bar per sole bevande. Bibite, Birra alla spina e Prosecco e in gentile omaggio per ogni consumazione un sacchetto di patatine! Ad un anno dal successo del Concerto degli Shine ritorna la musica con la voglia di rilanciare un messaggio di speranza e ripartenza presso l’Oratorio San Giuseppe Piazzale Mons. Merello Borgo Fondura Imperia (campo dei Giuseppini)".



La prevendita dei biglietti è attiva a Imperia presso: Team Store, via Giannetti 17; tabaccheria Risso, via Nizza 21; Caffè Pepito, via Cascione 31; Il Chioschetto, banchine Medaglie d’Oro, Borgo Marina.