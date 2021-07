Sanremo: lancia bottiglie contro i passanti e si denuda, mattinata di follia in corso Garibaldi e alla stazione (Foto)

Polizia Municipale e Ferroviaria impegnate questa mattina per fermare una donna che, per cause ancora in via d’accertamento, ha dato in escandescenze questa mattina tra corso Garibaldi e la stazione di corso Cavallotti.

Secondo il racconto di alcuni passanti, la donna avrebbe lanciato bottiglie di vetro contro alcune persone e si sarebbe poi spogliata, inveendo contro chiunque si trovava di fronte.

E’ poi corsa verso corso Cavallotti e si è infilata nel tunnel della stazione che porta ai treni. Qui è stata fermata dagli agenti e poi data in consegna al personale sanitario. Non è da escludere che possa essere sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio.

(Foto di Tonino Bonomo)