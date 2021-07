Da oggi al via le 'Open Night' per la prima dose di vaccino o anticipare il richiamo

Al via da lunedì 26 luglio la “Open Night” vaccinale in tutta la Liguria, con il seguente calendario in Asl1: lunedì 26 luglio al Palabigauda di Camporosso dalle 20 alle 23, mercoledì 28 luglio dalle 19 alle 22 al Palafiori di Sanremo e venerdì 30 luglio dalle 20 alle 23 presso il Palasalute di Imperia, senza obbligo di prenotazione e ad accesso libero.



Pertanto tutti i residenti in Asl1 potranno ricevere la vaccinazione (prima dose di vaccino o anticipare il richiamo) con Pfizer recandosi senza appuntamento nei principali hub di Camporosso-Palabigauda (26 luglio dalle 20 alle 23), Sanremo-Palafiori (28 luglio dalle 19 alle 22) e Imperia-Palasalute (30 luglio dalle 20 alle 23).



Durante le tre serate, fino ad un massimo di 400 persone in modo da ottimizzare il tutto ed evitare eventuali assembramenti, sarà possibile fare la prima dose di vaccino con richiamo a 21 giorni o anticipare la seconda dose nei seguenti casi:

- Pfizer: se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni);

- Moderna: se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni);

- Vaccinazione eterologa: le persone con meno di 60 anni che hanno fatto AstraZeneca possono anticipare la loro seconda dose di Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane).