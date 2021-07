Procede l'opera di posa d'asfalto sul suolo del parcheggio in zona ex calzaturificio Taverna.

Operai a lavoro per un nuovo intervento di manutenzione urbana volto a migliorare le condizioni di un servizio tanto caro ai cittadini, quello del posteggio, di cui c'è sempre bisogno nella città di confine soprattutto durante il venerdì del mercato in cui si registra la maggiore affluenza di vetture a Ventimiglia, di cui molte provenienti, come sappiamo, da oltre confine.