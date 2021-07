Coronavirus: altri 11 casi nel Principato di Monaco dove risalgono tasso di positività e incidenza

Altri 11 nuovi casi positivi al Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sanitario sale a 2.796 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della pandemia.

Sono 14 i pazienti oggi in ospedale dei quali 2 in terapia intensiva. Da registrare 19 guarigioni che portano il totale dei guariti a 2.646. Sono infine 81 le persone in sorveglianza attiva.

La scorsa settimana sono stati 5.679 i test effettuati a Monaco, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 4% mentre, il tasso di incidenza (numero di persone positive ridotto su una base di 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni) è quasi raddoppiato, passando da 156,45 della settimana precedente a 268,58 della scorsa.