Giochi Olimpici di Tokio, gli auguri del presidente del Panathlon agli atleti della nostra provincia

“Ieri si sono aperti ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokio e mi sono sentito orgoglioso di essere un Panathleta che ha nei suoi principi fondamentali l’etica, il rispetto dell’avversario, le regole, il fair play e soprattutto la lotta al doping”. Ad intervenire sull’evento sportivo mondiale è il presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo Masin che continua: “Quando è sfilata l’Italia un’emozione particolare mi ha assalito, e mi sono ricordato quanto ha detto pochi giorni or sono, nel corso del convivio sulla ‘GIRAGLIA’, l’Olimpionico Fabio GRASSI. Sebbene Fabio sia sempre stato un carattere freddo e fosse uno dei favoriti quando entrò nello stadio, alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, fu preso da una tale e così forte emozione che gli restò dentro per tutta la dura dell’Olimpiade e non gli permise di esprimersi al meglio delle sue capacità".

"Altre emozioni mi hanno preso, la prima durante il giuramento congiunto degli atleti, dei tecnici e dei giudici, giuramento che ricorda 'di impegnarsi nel vero spirito della sportività per uno sport senza doping e senza droghe e per la gloria dello Sport'; un’ulteriore emozione mi ha assalito nel momento dell’entrata nello stadio della bandiera Olimpica e l’ultima quando nello stadio ha fatto il suo ingresso la fiamma Olimpica ed è stato acceso il braciere".

"Ai numerosi Atleti Italiani che con tanti sacrifici e privazioni si sono assicurati il passaporto per andare a gareggiare alle Olimpiadi di Tokio auguro molte soddisfazioni e che possano assicurare all’Italia tanta gloria.

Agli Italiani ed al sottoscritto che assisteranno ai giochi tramite le televisioni ed i numerosi social auguro di poter avere molte emozioni e di sentire echeggiare spesso l’inno d’Italia.

Ai 15 Atleti della Regione Liguria che parteciperanno ai giochi di Tokio e soprattutto agli atleti della provincia di Imperia Fabio FOGNINI e Davide RE e Matteo VARNIER allenatore dei vice campioni olimpici di beach volley Daniele Lupo e Paolo Nicolai va il nostro plauso per tutto quello che sapranno conquistare, e il nostro ringraziamento per aver dato lustro alla nostra Provincia.

Buona visione a tutti delle Olimpiadi di Tokio”.