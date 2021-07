Bordighera: martedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale, in discussione molte Mozioni e Interpellanze

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 19, nella sala Rossa del Palazzo del Parco, il consiglio comunale di Bordighera. All’ordine del giorno la verifica degli equilibri generali di bilancio 2021-2023 ed una variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Sarà quindi la volta dell’approvazione del regolamento per le attività di ‘Outdoor’, l’accettazione della donazione di un’opera raffigurante una ‘Coda di capodoglio emergente’ e una proposta progettuale relativa a un permesso di costruire.

Sarà la volta di una Mozione, presentata dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’, in merito all'apertura e fruibilità pubblica del campetto comunale da beach volley sulla spiaggia dopo il 31 luglio.

Molte le Interpellanze previste. La prima sarà quella del gruppo misto in merito ai lavori di riqualificazione del centro storico di Borghetto San Nicolò. La seconda riguarda il recupero e all'utilizzo del locale uso manutenzione del cimitero, la terza in merito alla manutenzione e pulizia di terreno comunale in località Montenero e sulle problematiche di parte di strada Ciotti ubicata in zona Borghetto San Nicolò. Quindi toccherà a quelle di ‘Semplicemente Bordighera: in merito all'utilizzo di Villa della Regina, alla gestione dell'ospedale Sant Charles, sullo stato attuale della gestione del Palazzetto dello Sport e sui cattivi odori intensi e persistenti diffusi nella zona del mercato e alla necessità di interventi di pulizia e manutenzione della rete fognaria.

Un’altra Interpellanza in discussione sarà quella di ‘Civicamente Bordighera’, in merito all'apparente oblio da parte del Sindaco di Bordighera e dei sindaci dell'ambito ventimigliese dulla necessità di un'Aurelia Bis nella zona intemelia.

Infine toccherà a un Interpellanza presentata da tutti i gruppi consiliari in merito alla sofferenza dei giovani alberi di ‘Ginkgo biloba’ piantumati senza protezione nel parcheggio di piazza Eroi della Libertà.