Piacere Lavanda, Piacere Pigna: sapori, profumi, cultura e tradizioni dell’Alta Val Nervia

Sabato e domenica luglio si terrà a Pigna "Piacere Lavanda, Piacere Pigna" una due giorni dedicata alla scoperta della lavanda della Riviera dei Fiori e del cibo dell'Alta Val Nervia.

Un ricco programma per l’iniziativa nata in collaborazione tra Comune di Pigna, Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori, CIL - CentroItaliano Lavanda e CNA Imperia.

Si comincia sabato alle 16.30, quando nel centro storico si terrà l'Inaugurazione del polo museale dell'Alta Val Nervia che comprende Museo della Lavanda, Museo del Cibo e Museo etnografico della memoria della cultura contadina.

Nell'area del campo sportivo, invece, verso le 18 si terranno gli scenografici preparativi per il gonfiaggio della mongolfiera che permetterà di partecipare successivamente a un volo vincolato per ammirare Pigna dall'alto, in collaborazione con Mondovì Mongolfiere.



Parallelamente sarà possibile gustare le prelibatezze dell'"Ape Vanda l'amica della Lavan- da" - Ape attrezzata per lo street food con alcune specialità dell'Alta Val Nervia: barba- giuai, turtun e cremoso al limone e lavanda a cura dello chef Federico Lanteri da accompagnare a Mojito alla Lavanda, Negroni alla Lavanda e Gin Tonic alla La- vanda, cocktail ideati dal bartender Antonio Mandica e proposti da un bartender d’ecce- zione.

Domenica nel centro storico, alle 10 apertura del mercatino della Lavanda e dei prodotti dell'Alta Val Nervia.

Alle 10.30 apertura del Polo Museale dell'Alta Val Nervia: Museo della Lavanda, Museo del Cibo dell'Alta Val Nervia, Museo etnografico della memoria della cultura contadina con possibilità di visita.