La campagna web, social e tv ha fatto centro: Sanremo genera 10 milioni di contatti e 5,5 milioni di visualizzazioni

La campagna promozionale web, social e tv del Comune di Sanremo ha portato grandi risultati.

I primi dati emersi dalle verifiche sulle trasmissioni e le pubblicazioni parlano chiaro: lo spot della città è stato visto da circa 10 milioni di persone con una ricaduta importante anche in termini di click sul sito turistico del Comune e sulle pagine social.



Nei Paesi europei il video è stato visto per intero da 1,6 milioni di utenti con 7 milioni di contatti raggiunti; in Russia e Ucraina 2.100 visioni complete e 3 milioni di contatti; in Italia 1 milione di complete view e 3,7 milioni di contatti. Il totale ammonta a 5,5 milioni di visualizzazioni complete.

Grazie alla promozione internazionale sono arrivati 220 mila click al sito www.sanremoliveandlove.it



La campagna Rai ha portato 1,2 milioni di visualizzazioni e 40 mila click al sito.

Il totale, quindi, è di circa 10 milioni di contatti e 5,5 milioni di visualizzazioni con oltre 250 mila click al sito.video e oltre 250.000 click al sito (escludendo le campagne ancora in corso).



I social hanno portato 35 mila interazioni e 300.000 visualizzazioni dei contenuti.

Infine, su Sky, la partnership con il programma '4 ristoranti' ha permesso di raggiungere un pubblico di 1,1 milioni di telespettatori.

Il lavoro del Comune di Sanremo è stato supportato dall'agenzia web RebelDigital.