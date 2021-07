Successo per il concerto a suffragio delle vittime del covid, i ringraziamenti della Croce Rossa di Pieve di Teco e Croce Bianca di Pornassio

Durante il concerto del 18 luglio a Pieve di Teco, ideato da Massimo Sasso in commemorazione delle vittime del Covid il cui ricavato è stato destinato alla Croce Bianca di Pornassio, sono stati raccolti 2mila euro da destinare alle due associazioni, in più i Lions Club Nava Alpi Marittime hanno devoluto una somma di 300 euro a testa.

Il concerto ha visto l'unione e la collaborazione di diverse associazioni e realtà del territorio oltre alle due pubbliche assistenze anche dalla ‘Nicola Ferrari Onlus’ di Pieve di Teco, il ‘Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi’ di Imperia e dal Lions Club Nava Alpi Marittime, il parroco don Sandro Decanis per la disponibilità della Collegiata di San Giovanni Battista.

I presidenti delle due pubbliche assistenze ci tengono a esprimere la loro gratitudine: "Lo straordinario successo del concerto in suffragio delle vittime del Covid, svoltosi nella collegiata S.Giovanni Battista a Pieve di Teco, mi fa sentire in dovere di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati alla riuscita della manifestazione, ricordando l'impegno di tutti i volontari, che per tutto l'anno, h 24, danno supporto e disponibilità ad una popolazione di un territorio spesso fragile. Nostra intenzione è di proseguire il nostro impegno instancabilmente, sperando in un futuro migliore, ancora grazie per esservi ricordati di noi tutti" inizia il presidente della Croce Rossa Mitrano Maurizio e si unisce il presidente della Croce Bianca Gianfranco Gaggero: "Un sentito e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa grande serata che ha anche dato un aiuto economico alla Croce Rossa ed alla Croce Bianca! Che sia l'inizio di qualcosa di più grande insieme. Uniti è meglio".