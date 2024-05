Motori e beneficenza, Ventimiglia ospita l'8° Memorial Simone Terrana (Foto)

Motori e beneficenza al centro dell'8° Memorial Simone Terrana che andrà in scena domenica prossima, il 5 maggio, nel piazzale dell'ex dogana di Roverino a Ventimiglia. Il ricavato della manifestazione sarà, infatti, devoluto alla fondazione Gaslininsieme Ets per la ricerca oncologica.

Il motor day, evento motoristico a scopo solidale per ricordare il giovane ventimigliese deceduto in seguito a un male incurabile, è organizzato dal Team Piegavalvole con il patrocinio del comune di Ventimiglia.

Gli organizzatori propongono un'occasione per far divertire i partecipanti con auto stradali e racing in tutta sicurezza sul tracciato che verrà allestito nel piazzale dell'ex dogana di via Tenda. Nel pomeriggio, inoltre, tutti avranno la possibilità di poter salire su un'auto da corsa con il "Taxi rally" per grandi e piccini.