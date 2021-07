Centri urbani, Di Muro (Lega): “30 milioni a Imperia e Sanremo per la riqualificazione di zone degradate”

“Imperia e Sanremo sono le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare del MIMS rivolto ai comuni di grandi dimensioni. Un risultato che premia la sinergia tra istituzioni locali e governo centrale, che si pone l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. L'Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane completando in tre mesi la fase della selezione. Indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico sono stati i parametri su cui si è formato il giudizio. L'approvazione della graduatoria permetterà ora l'arrivo di fondi per circa 15 milioni di euro per il Comune di Imperia che su istanza del Sindaco Scajola saranno utilizzati per la rigenerazione dell'area ex Sairo, mentre ulteriori 15 milioni saranno destinati a Sanremo su istanza presentata da Regione Liguria e riguarderanno la riqualificazione della Pigna”.