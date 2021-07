Sanremo: oggi la 'Lavagnetta del Bagnino' agli 'Euro Nettuno' è dedicata all'anniversario della strage di Palermo

E’ una ‘Lavagnetta del bagnino’ particolare quella di oggi ai bagni ‘Nettuno’ di Sanremo. E’ stata infatti dedicata all’attentato del 19 luglio 1992, quando morivano a Palermo il magistrato antimafia Paolo Borsellino e cinque uomini della scorsa, due mesi dopo l'uccisione del collega e amico Giovanni Falcone.

"É bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Se la gioventù le negherà il consenso,anche l'onnipotente e misteriosa mafia sparirà. La paura è umana ma bisogna combatterla con il coraggio".